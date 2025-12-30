Кабардино-Балкария собрала в 2025 году 465 тысяч тонн овощей

Земледельцы Кабардино-Балкарии в 2025 году собрали 465 тыс. тонн овощей в хозяйствах всех категорий, сообщает пресс-служба главы администрации республики. Этот объем превысил показатель 2024 года. Аграрии успешно выращивают культуры борщевого набора: белокочанную капусту, свеклу, морковь, репчатый лук и картофель. Они также производят значительные объемы свежих томатов и огурцов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Валовой сбор картофеля достиг 160 тыс. тонн — на уровне прошлого года. Минсельхоз республики опубликовал эти предварительные данные. Урожайность овощей открытого грунта выросла до 235,5 ц/га — на 22% по сравнению с 193,1 ц/га в 2024 году. Аграрии собрали 360,4 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта за январь–октябрь, что на 19% больше аналогичного периода 2024 года.

Современные агротехнологии и системы орошения стали ключевыми факторами успеха. Дождевальные установки обеспечили полив в засушливые периоды. Фермеры ввели ранние сорта и обновили посевные площади. В 2025 году регион расширил тепличные хозяйства и открытый грунт под овощи. Это позволило нарастить производство на 19% за год.

Прошлые годы показывают устойчивый рост. В 2023 году аграрии собрали 32,4 тыс. тонн белокочанной капусты — на 18,5% больше, чем в 2022-м. Более 80% урожая дали личные подсобные хозяйства. Основные площади сосредоточились в Прохладненском, Майском и Эльбрусском районах — на них приходится свыше 50% посевов. Популярность цветной капусты и брокколи растет из-за спроса: в 2023 году их собрали 1,6 тыс. тонн.

Регион усиливает позиции в овощеводстве. Кабардино-Балкария лидирует по закладке садов и теплиц на Северном Кавказе. Власти планируют удвоить мощности плодохранилищ к 2030 году и довести интенсивные сады до 30 тыс. га. Экспорт продукции АПК вырос на 72% с 2020 года. Новые сорта повышают устойчивость к погодным рискам. Поливные системы охватывают тысячи гектаров. Это стабилизирует сбор даже в сложных условиях. В 2025 году регион собрал рекордные 1,1 млн тонн плодов и ягод — на 7,4% больше 2024-го. Овощеводство следует той же тенденции.

Станислав Маслаков