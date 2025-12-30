Подрядчика обвиняют в хищении при благоустройстве сквера в Ессентуках

Прокуратура Ставропольского края направила в суд дело против директора строительной компании, который обвиняется в хищении 1,7 млн руб. при благоустройстве сквера в центре Ессентуков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В апреле 2024 года администрация Ессентуков заключила муниципальный контракт со строительной фирмой на благоустройство сквера в центральной части города. Работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», их общая стоимость составила 273 млн руб.

Согласно материалам следствия, руководитель компании указал в документах о приемке, что все работы выполнены в полном объеме, и получил полную оплату. Однако проверка показала, что часть работ фактически не была завершена. В результате организация незаконно получила более 1,7 млн руб.

Уголовное дело возбудили по итогам прокурорской проверки. Руководителю строительной фирмы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Валентина Любашенко