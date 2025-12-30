В Ставрополе и Пятигорске продлят работу транспорта в праздничные вечера

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и ГУП СК «Крайтранс» объявили о продлении работы общественного транспорта в Ставрополе и Пятигорске на праздники. Троллейбусы и автобусы в Ставрополе, а также трамваи в Пятигорске выйдут на линии до позднего вечера 31 декабря 2025 года и до ночи с 6 на 7 января 2026 года. Замминистра Денис Янаков объяснил это необходимостью обеспечить поездки жителей и гостей городов в новогоднюю и рождественскую ночи.

31 декабря троллейбусы по маршрутам №2, 4, 6, 7, 8 и 13 в Ставрополе поработают до 23:00. Автобусы №36, 37 и 52 выйдут дежурными. В Пятигорске трамваи №2, 4, 7 и 8 продлят график до того же времени. Ночью с 6 на 7 января задействуют 10 троллейбусов на всех маршрутах Ставрополя, два автобуса №36 и №52, а также четыре трамвайных вагона №2, 4, 7 и 8 — все до 01:00.

1 января 2026 года на линии появятся 24 троллейбуса в Ставрополе и 18 трамваев в Пятигорске. В остальные праздничные дни транспорт поедет по расписанию выходных. Пассажиры увидят обновленные маршруты на онлайн-картах и спланируют поездки заранее, отметил Янаков.

Решение власти приняли на фоне недавних изменений в транспортной системе края. С 1 января 2026 года полномочия по организации перевозок вернут администрациям Ставрополя и Пятигорска. За пять лет минтранс обновил парк: закупил 304 единицы подвижного состава, включая 45 автономных троллейбусов для Ставрополя и пять современных трамваев для Пятигорска. Это первое масштабное обновление в истории региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Станислав Маслаков