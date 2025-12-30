Муж погибшей при пожаре в «Зимней вишне» добился миллионной компенсации

Муж погибшей при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Вячеслав Селезень добился через суд еще одной компенсации морального вреда в размере 1 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно решению суда, господин Селезень ранее уже получил компенсации и выплаты на общую сумму более 5 млн руб. после гибели супруги. Мужчина потребовал с инспекции Госстройнадзора еще 5 млн руб. компенсации морального вреда, но суд удовлетворил иск частично.

В иске мужчина отметил, что его супруга погибла в результате бездействий бывших работников Госстройнадзора области Танзили Комковой и Светланы Шенгерей. Господин Селезень подчеркнул, что после смерти жены его жизнь полностью изменилась. Мужчине пришлось сменить место жительства, у него появились проблемы со здоровьем.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны. В результате погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Пострадали 147 человек.