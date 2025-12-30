Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос до 52,3 пункта в декабре

В декабре индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России составил 52,3 пункта против 52,2 пункта в ноябре. Темпы роста PMI стали самыми быстрыми с начала 2025 года, следует из данных агентства S&P Global.

Компании связывают динамику с увеличением числа новых заказов и улучшением клиентского спроса. Рост объемов производства связан и с наращиванием количества предприятий у российских поставщиков услуг.

Вместе с тем в конце года поставщики услуг снизили численность персонала впервые за шесть месяцев. Темпы сокращения рабочих мест были самыми резкими почти за три года.

Показатель PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже этого уровня — о его замедлении.