Politico: Евросоюз не ожидает многого от встреч Трампа и Зеленского

Европейские чиновники настроены скептически в отношении встреч президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Планка того, что можно считать благоприятной встречей, довольно низкая»,— сказал собеседник издания. По его словам, чиновники в ЕС разочарованы позицией Дональда Трампа по урегулированию, которую считают близкой президенту России Владимиру Путину.

Господа Трамп и Зеленский встречались 28 декабря в Мар-а-Лаго, Флорида. Президент США положительно оценил переговоры и заявил о 95% прогресса в урегулировании конфликта на Украине. При этом территориальный вопрос остается нерешенным. Позднее он поделился итогами встречи с российским коллегой.