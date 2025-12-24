Жителей Невского района третий раз за зимний сезон лишают тепла

Очередная авария на тепломагистрали стала причиной отключения отопления в домах Невского района Петербурга. Вернуть тепло обещают лишь утром, выяснил «Ъ Северо-Запад».

В этот раз, помимо холодных батарей, петербуржцы обнаружили отсутствие горячей воды. Как сообщили в АО «ТЭК СПб», на тепломагистрали около дома 16 по улице Дыбенко обнаружен дефект диаметром 600 мм. Утром 24 декабря специалисты приступили к ремонту.

Жителям Невского района обещают восстановить водоснабжение и центральное отопление в районе 7:00 25 декабря. Отметим, что это уже третий раз с начала сезона. Первый случай пришелся на конец ноября.

Татьяна Титаева