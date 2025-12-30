Вечеринки, зарисовки или сказки

В предстоящие новогодние каникулы ростовчане и гости города смогут послушать джазовую или симфоническую музыку, посетить театры или выставки, принять участие в индивидуальной экскурсии или представлении с Дедом Морозом и Артемоном. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

1 января в 22:00 в клубе Embargo — вечеринка Skif Birthday. Это сценический псевдоним артиста, известного своими работами в жанрах электронной музыки и хип-хопа. Он начал музыкальную деятельность еще подростком, экспериментируя с различными жанрами и создавая треки на домашней студии.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)

2 января в 19:00 в Конгресс-холле ДГТУ — Стас Пьеха с программой «СемьЯ». Исполнитель представит свои песни в неожиданных аранжировках, смешивая клубную эстетику, французский шансон, блюз-рок и поп.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

3 и 4 января в 19:00 в Ростовской государственной филармонии — «Большой новогодний концерт». В программе — выступление всех творческих коллективов учреждения: симфонического, джазового, народного и духового оркестров, ансамблей «Легенда» и «Донцы», творческого объединения «Классик-концерт», шоу-группы «Амазонки» и др.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

4 января в 20:00 в арт-пространстве «Особняк 1898» — «Магия свечей. Новогодний джаз. Фрэнк Синатра». В программе — культовые композиции, включая Let It Snow, Jingle Bells и Have Yourself a Merry Little Christmas. Музыкальное сопровождение обеспечит квартет молодого ростовского джазмена Филиппа Терацуяна.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

5 января в 19:00 на большой сцене Музыкального театра — «Мелодии новогодней ночи». Это концерт из двух отделений. В программе — классическая, народная и современная музыка, композиции из мюзиклов и фильмов, новогоднее попурри и русский рок.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

7 января в 18:00 в ДК «Ростсельмаш» — «Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. Квасова». В концерте хорошо известные и совершенно новые номера коллектива. Танцевальная программа основана на характерных особенностях хореографической культуры Дона, подчеркнули организаторы вечера.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

10 января в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» — концерт Symphony of Glory. Scorpions Tribute Show. Идея соединить рок и классическую музыку не нова: группа Scorpions впервые выступили с симфоническим оркестром еще в 2000 году. Зрители услышат хиты известного коллектива в оригинальных аранжировках.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (12+)

11 января в 19:00 в пространстве «Оркестровая яма» выступит панк-рок-группа из Нижнего Новгорода F.P.G. Она основана в 1998 году. Ее бессменный лидер – музыкант Антон (Пух) Павлов, который известен своим дерзким, эксцентричным и прямолинейным творчеством.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

2, 3 и 5 января в 18:30 в Молодежном театре — комедия «Пока она умирала» по одноименной пьесе Надежды Птушкиной. Две женщины, одна квартира. Их мир — это тишина, нарушаемая лишь часами и воспоминаниями о старых обидах. Но вдруг незнакомец с улицы принес в их дом мороз и чудо, которого они так долго ждали.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

4 января в 19:00 в Конгресс-холле ДГТУ— музыкальный спектакль «Служебный роман». Режиссер Наталья Громушкина предлагает не просто театральную версию комедии, созданной на основе пьесы «Сослуживцы» Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, а особое прочтение. Оно выходит за рамки привычного. Этот спектакль — сочетание юмора, глубокой драматургии и атмосферы театра.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

С 5 по 9 января в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — спектакль «Русские горки». Публику ждет «захватывающее путешествие сквозь время». По словам организаторов, это — не классическая драма, а скорее театральное приключение, которое позволяет зрителям взглянуть на жизнь и историю России через призму песни, танца и красочных постановок.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

6 января в 19:00 в Конгресс-холле ДГТУ — «Однажды в России». Артисты фокусируются на обычных людях, их повседневных трудностях, проблемах и комичных ситуациях, понятных каждому. Сценическая версия одноименного телешоу.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

6, 7, 8 и 9 января в 19:00 в Молодежном театре — музыкальный спектакль «Гранд-отель "1000 и одна ночь"». Гранд-отель готовится принять мировых музыкальных звезд. Изысканные интерьеры станут площадкой для грандиозного новогоднего концерта, который будет транслироваться в прямом эфире для миллионов телезрителей.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

7 и 8 января в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — комедия «Погадайте на любовь». В новогоднюю ночь, в уютном загородном доме молодой аристократической семьи гости собираются для проведения сеанса, призванного приоткрыть завесу будущего. Но тут в их жизнь вторгаются гости из прошлого, превращая вечер в калейдоскоп непредсказуемых событий.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

10 января в 19:00 в Конгресс-Холле ДГТУ — моноспектакль Данилы Козловского Frank. Артист выходит на сцену с музыкальным стендапом, который, по сути, является его личным дневником, озвученным и спетым.

Стоимость билетов — от 7000 руб. (18+)

11 января в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» — комедия «Отдам бывшего в хорошие руки». Случайное спасение Кати Игорем, «районным суперменом», перерастает в романтическую дружбу. Однако в доме Игоря дедуктивные способности Кати приводят ее к шокирующему выводу: он — маньяк. Катя попыталась сбежать. Но ломается замок и приходит экс-жена Игоря.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедии «Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского. Мальчик по прозвищу Дядя Федор уехал в деревню, где живет вместе со своими новыми друзьями — котом Матроскиным и псом Шариком.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Еще одна премьера — мультфильм «Три богатыря и свет клином». Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная туча. Она грозит затмить весь белый свет. Оставив семейные дела, богатыри бросаются навстречу опасности.

Стоимость билетов — от 450 руб. (0+)

Для любителей классики — театр в кино: «Ночь перед Рождеством». Пятая из 15 опер Николая Римского-Корсакова, на создание которой его вдохновило творчество Николая Гоголя, в постановке Детского музыкального театра имени Наталии Сац.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

Для ценителей приключений — фэнтези «Последняя сказка» от режиссера Анны Шевчук. Макс и его девушка Женя переносятся из современной Москвы на сказочный Восток, встречают там персонажей «Тысячи и одной ночи» и едва не теряют друг друга.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

С 1 по 9 января с 10:00 до 18:00 в Донской государственной публичной библиотеке —персональная выставка члена Союза художников России Игоря Шепеля «Зимние зарисовки». В экспозиции представлены десятки пейзажей, отражающих красоты русской зимы.

Вход – свободный (0+)

С 1 по 9 января в 18:00, 19:00 и 20:00 — индивидуальная обзорная экскурсия «На автомобиле по Ростову-на-Дону». Место встречи — «любое удобное участникам место в пределах города». В программе — увлекательные рассказы, истории и факты.

Стоимость билетов — от 6 912 руб. (0+)

Со 2 по 11 января с 10:00 до 18:00 в торговой галерее «Ашан Сити» — мультимедийная выставка «Дикая Африка». 40 проекторов и аудио-визуальные инсталляции создадут иллюзию пребывания в джунглях. Участники смогут почувствовать себя парящими над пустыней, услышать мощь водопада, взаимодействовать с голограммами животных.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

3, 4, 5 января в 11:00 и 12:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств — представление «Приключения царя Салтана в музее». Это — путешествие в мир волшебства, воплощенное в новогодней сказке с участием Деда Мороза, царя Салтана и сказочного Артемона.

Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

