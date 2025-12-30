Как выглядит Центральная площадь в канун Нового года

В Ижевске завершили украшение Центральной площади и установили торговые ларьки на время проведения «Пельменьфеста». Об этом сообщает администрация города.

«Входная группа с улицы Пушкинской оформлена в виде главного городского символа — башни Оружейного завода»,— говорится в сообщении. На площади установлена новогодняя елка, обустроены горки для детей, ледовый лабиринт.

Рядом с лабиринтом появится галерея елок. «Ко 2 января каждый город и район Удмуртии украсят ее в своем неповторимом стиле»,— отмечается в релизе. Впервые на площади установлен каток: он будет открыт сегодня с 16:00 и проработает до конца каникул.

