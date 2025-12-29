«Всемирный день пельменя», «Горе от ума» и «Елки 12»

Ижевск встретит Новый год на Центральной площади с «Голубым огоньком» и концертом группы «Инsound». Праздничные мероприятия начнутся в 21:00. Утром 1 января традиционно состоится Забег на Кубок кристальной трезвости. В числе событий в новогодние выходные — 56-я «Ижевская винтовка» (0+), театральные постановки «Горе от ума» (12+) и «О, Мадонна!» (16+). Кинотеатры среди прочего покажут «Елки 12» (12+) и продолжение «Чебурашки» (6+).

Новый год

Новогодняя ночь «Мгновения чудес» (0+) на Центральной площади Ижевска продлится 31 декабря с 21:00 до 02:00. Праздник начнется с интерактивной программы «Голубой огонек», после чего, в 22:00, солисты оперных театров Москвы выступят в образах Дедов Морозов и Снегурочки, далее — местные творческие коллективы.

С 00:10 до 00:55 состоится концерт группы «Инsound», до 02:00 — программа DJ Strelkov. В 23:55 покажут поздравление главы Удмуртии Александра Бречалова, в 00:55 — президента Владимира Путина. 1 января в 10:00 в Ижевске пройдет Забег на кубок Кристальной трезвости. Старт запланирован от дома правительства Удмуртии.

Главным событием новогодних праздников в Ижевске традиционно станет «Всемирный день пельменя» (0+) — тематический фестиваль, который 2-9 января пройдет на городской площади. Запланированы открытие Резиденции пельменя, ярмарки, квесты, мастер-классы. В частности, будет открыта площадка «Гастрономическая карта пельменей России». Всего будут действовать 13 площадок. 9 января в Ижевске состоится забег «Пельменный кубок».

8-11 января на биатлонном комплексе имени Демидова пройдет 56-я «Ижевская винтовка» (0+) в статусе этапа Чемпионата России. В рамках соревнований запланированы индивидуальные гонки на 15 и 20 км, смешанные эстафеты, масс-старты.

Что ставят в театре

Все праздники в Национальном театре пройдет показ спектакля «Финист — Ясный сокол» (6+). Спектакль рассказывает о дочери воеводы Аленушке, выходящей замуж за богатыря Финиста. Их счастье прерывает оборотень Шайтан, который насылает на героя колдовские чары. Аленушке предстоит освободить мужа и защитить Отечество от темных сил. 9 января театр покажет пьесу «Горе от ума» (12+). Гостям покажут историю правдолюбца Чацкого и его возлюбленной Софьи, представленную народным артистом России, московским режиссером Сергеем Яшиным.

В Русском драматическом театре в ближайшие праздники запланировано несколько спектаклей. 2 января покажут сказку «Питер Пэн» (10+) о мальчике, который не хотел взрослеть. 2-3 января гости смогут насладиться комедией на большой сцене «О, Мадонна!» (16+) по пьесе Вуди Аллена «Бруклинская сказка». 2 января поставят комедийный вестерн «Вождь краснокожих» (10+) о двух непутевых мошенниках и необыкновенном украденном ребенке.

4 января в Русском драматическом театре на большой сцене представят комедию «Только для женщин» (18+) о шестерых друзьях, оставшихся без работы после сокращения. В их досуг входили посещения недорогих баров и обсуждение личных проблем. Однажды они увидели рекламу мужского стриптиза и решили организовать подобное шоу. Для реализации плана требовалось освоить танцевальные навыки и научиться взаимодействовать с аудиторией. «Эта история, удостоенная высшей театральной премии Франции “Мольер” как лучшая комедия, очень популярна во всем мире»,— говорится в сообщении.

2 января в ДК «Аксион» покажут спектакль-интерактив «Василиса и Кот» (0+) о похищении бабой Ягой и Соловьем-Разбойником малахитовой шкатулки со всеми силами добрых героев. 8 января ДК «Металлург» порадует жителей города спектаклем-комедией «Любовь и голуби» (16+).

Что показывают в кино

В кинотеатрах города в праздничные дни можно посмотреть традиционную комедию «Елки 12» (12+) с Рузилем Минекаевым и Дмитрием Нагиевыми, продолжение историии «Чебурашки» (6+) и фантазийную историю «Буратино» (6+). В кинозалах Ижевска вновь покажут новогоднюю комедию «Невероятные приключения Шурика» (18+) об истории любви всей жизни.

Состоится премьера фильма «Простоквашино» (6+), где советская классика будет представлена в новой версии. Новые приключения полюбившихся богатырей в мультфильме «Три богатыря и свет клином» (6+) заставят любимых героев оставить свои семьи и дела ради спасения царства.

Для любителей ромкомов в кинозалах города покажут фантазийный фильм «Вечность» (18+) о девушке, которой после смерти придется выбрать, с кем из двух мужчин провести бесконечность. Приключенческий фильм «Волчонок» (16+) о российской империи на рубеже XIX-XX веков расскажет историю дворянина, нуждающемся в помощи кулачного бойца. Компаньоны должны добраться до Нижнего Новгорода в целости.

В прокат выйдут несколько фильмов в жанре «Ужасы». Среди них авторское кино «Поймать монстра» (18+) с Мадсом Миккельсеном в роли охотника. К нему приходит десятилетняя девочка, пытаясь нанять для убийства монстра, погубившего ее семью. Мужчина взялся за дело, предполагая, что ее близкие стали случайной жертвой его врагов. Еще один хоррор «Оно. Первое пришествие» (18+) расскажет о случайном пробуждении средневекового монстра в результате проведения обряда, который должен был вылечить молодую девушку.

Какие ожидаются концерты

2 января в баре «Пинта» на улице Молодежной запланирован рок-концерт группы «АнимациЯ» (16+) в рамках юбилейного тура к 25-летию. Коллектив представит известные хиты и новые песни с будущего альбома.

В ДК «Металлург» 2 января с трибьют-шоу выступит группа One Vision с симфоническим оркестром (12+). В программе песни группы Queen — Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Ga Ga, Under Pressure. 3 января в «Металлурге» объединение Devotion Mode покажет шоу Enjoy the Symphony (12+) по мотивам легендарной группы Depeche Mode.

4 января ДК «Металлург» встретит дуэт «Пара» (6+) с хитами «Моря гладь», «Горячий кофе», «Убегая», «Небо». 7 января на площадке пройдет шоу «Новогодний разгуляй» (6+) с народным ансамблем «Калина». Ближе к концу праздников, 9 января, коллектив Cagmo представит музыкальную программу «Песни советских кинофильмов».

Выставки и экскурсии

2-20 января Национальный музей Удмуртии организовывает программу «Новогодние каникулы в Арсенале» с различными экскурсиями и мастер-классами. Музей изобразительных искусств в новогодние праздники проводит выставку «Зимний код» (0+). Экспозиция посвящена зиме в России, представлены живописные и графические произведения советских, удмуртских и российских художников из коллекции музея.

Полина Сичинава