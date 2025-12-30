На Ставрополье тарифы на газ повысят на 1,6% с января 2026 года

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края утвердила повышение тарифов на природный газ с 1 января 2026 года в среднем на 1,6%, что не превышает федеральный предел роста в 1,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, для всех муниципальных образований региона, кроме Лермонтова, с начала 2026 года установлены следующие цены: для приготовления пищи и нагрева воды — 8,8 руб. за кубометр, для остальных бытовых целей, включая обогрев жилья, — 8,7 руб. за кубометр. Тариф для котельных и системы отопления многоквартирных зданий составит 8,7 тыс. руб. за тысячу кубометров.

В Лермонтове жители будут платить за бытовое потребление голубого топлива 7,52 руб. за кубометр, что также означает увеличение примерно на 1,6%.

Максимально возможное повышение тарифов запланировано на 1 октября 2026 года, при этом размер индексации различается по территориям. Наибольший рост ожидается в Буденновском районе — на 30,9%, в Георгиевском — почти на 29%.

Валентина Любашенко