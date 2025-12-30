Юрий Зимняков сменил Юлию Шуклину на посту новосибирского министра культуры

Юрий Зимняков назначен министром культуры Новосибирской области. О кадровом решении сообщил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства региона — руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.

«Министр культуры Новосибирской области Юлия Константиновна Шуклина уволена 30 декабря 2025 года по собственному желанию»,— сказал он.

Госпожа Шуклина была назначена министром культуры в мае 2024 года. До этого она руководила ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей».

Юрий Зимняков ранее работал заместителем министра культуры. В 2019 году он руководил минкультуры в статусе и. о. министра после увольнения Игоря Решетникова, а в 2022-м стал и. о. министра после отставки Натальи Ярославцевой.

Валерий Лавский