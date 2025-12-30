Новым врио главы Наримановского района Астраханской области стала Ксения Сергеева. Ранее она занимала пост первого замглавы — начальника управления сельского хозяйства. Решение было принято районным Советом депутатов, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Фото: Администрация МО «Наримановский муниципальный район Астраханской области» Врио главы Наримановского района назначена Ксения Сергеева (первая справа)

Кроме назначения госпожи Сергеевой депутаты рассмотрели вопрос об отставке главы района Дмитрия Курьянова. Накануне чиновника отправили под домашний арест на два месяца по подозрению в мошенничестве.

Ранее господина Курьянова задержали по подозрению в причастности к хищению средств из бюджета в размере 4,7 млн руб. По версии следствия, чиновник вместе с врио главы Нариманова и руководством коммерческой организации организовали преступную схему по незаконному получению денег, выделенных на ремонт теплосетей.

Марина Окорокова