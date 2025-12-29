Главу Наримановского района отправили под домашний арест
Наримановский районный суд отправил главу Наримановского района Астраханской области Дмитрия Курьянова под домашний арест на два месяца, сообщило ТАСС со ссылкой на следком региона. Чиновника подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Фото: СУ СКР по Астраханской области
Ранее стало известно, что господина Курьянова задержали предположительно из-за причастности к хищению бюджетных средств в размере 4,7 млн руб. Следствие рассматривает версию, согласно которой подозреваемый вместе с врио главы Нариманова и руководством коммерческой организации организовали преступную схему в ноябре 2024 года. Путем сговора они якобы незаконно получили бюджетные деньги, выделенные на ремонт теплосетей.
По словам следователей, глава Наримановского района согласовал заключение контрактов на реконструкцию теплосетей с юрлицом и перечислял на его счет денежные средства. Гендиректор коммерческой организации предположительно предоставлял в актах ложные сведения о закупке материалов и выполненных работах.