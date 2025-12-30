Машиностроительные предприятия Дона отгрузили продукции на 347,7 млрд рублей

В Ростовской области машиностроительные предприятия в январе-октябре 2025 года отгрузили продукции собственного производства и оказали услуг на 347,7 млрд руб. Это на 7,7% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили «Ъ-Ростов» в Ростовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным службы статистики, выпуск паровых котлов (кроме котлов центрального отопления) увеличился на 20,5% год к году (до 45,2 млрд руб.), электрического оборудования — на 20,1% (до 48,3 млрд руб.), прочих транспортных средств и оборудования — на 21,3% (до 125,2 млрд руб.). Компьютеров, электронных и оптических изделий реализовано на 27,3 млрд руб., что в денежном выражении практически соответствует уровню прошлого года (100,3%). На 12,7% (до 13,7 млрд руб.) сократилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 18,7% (до 88,1 млрд руб.) — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки.

В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области со ссылкой на данные службы статистики уточнили, что индекс промышленного производства в машиностроении составил 101,8%.

«Ростовская область занимает пятое место среди субъектов по эффективности реализации промышленной политики. Регион входит в число лидеров по производству зерноуборочных комбайнов (более 70% общероссийского объема), магистральных электровозов (более 50%), оборудования для ядерных реакторов (более 45%), труб для бурения нефтяных или газовых скважин (более 45%)»,— рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что инвесторам, реализующим проекты в сфере промышленности региона, предоставляются компенсация процентов по кредитам и затрат по техприсоединению; налоговые льготы в соответствии с заключенными соглашениями в рамках региональных инвестиционных проектов, что позволяет снизить налог на прибыль до 10%, инвестиционный налоговый вычет, соглашение о защите и поощрении капиталовложений и специальные инвестиционные контракты.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону в 2025 году машиностроительную продукцию выпускают 664 юридических лица и индивидуальных предпринимателя (ИП). Количество компаний отрасли в сравнении с 2024 годом сократилось на 2,6%.

Маргарита Синкевич