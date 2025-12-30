«Уральские авиалинии» опровергли сообщения о застрявшем в Стамбуле «самолете-призраке»

Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» прокомментировала публикации Telegram-каналов, согласно которым в аэропорту Стамбула застряли пассажиры якобы не существующего рейса. Перевозчик сообщил, что все пассажиры благополучно вылетели из Турции в Россию.

Telegram-канал SHOT выпустил материал о «самолете-призраке», застрявшем в аэропорту Стамбула со 150 россиянами. Сообщалось, что рейс U6-774 Стамбул — Екатеринбург должен был вылететь еще в понедельник, но его переносили три раза. Один из пассажиров заявил каналу, что в поддержке «Уральских авиалиний» ему сказали, что рейса с таким номером не существует. Также пассажиры утверждали, что им не предоставили места в гостинице и воду, но выдали ваучеры на питание.

«Информация ... о “самолете-призраке”, не соответствует действительности», — заявили в «Уральских авиалиниях». Как сообщила компания, рейс U6-774 вылетел из стамбульского аэропорта сегодня в 06:19. Там добавили, что номер рейса не менялся.

В компании уточнили, что воздушное судно прибыло в Стамбул из Сочи с задержкой из-за плохих погодных условий. В «Уральских авиалиниях» подчеркнули, что предоставили пассажирам все положенные услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.