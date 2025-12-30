Пожар в Минусинске привел к гибели четырех человек

В результате пожара в частном доме на ул. Профсоюзной в Минусинске погибли четыре человека. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошел в ночь на 30 декабря. На борьбу с огнем были направлены четыре единицы техники и 12 человек личного состава МЧС. Дом выгорел на площади 81 кв. м. По данным ведомства, в числе погибших трое мужчин и одна женщина.

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Валерий Лавский