Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за снегопада

В последний рабочий день 2025 года в Москве ожидается снегопад, для передвижения по городу рекомендуется пользоваться метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса. Там отметили, что так пассажиры смогут сэкономить время в пути.

Из-за снегопада ожидается затрудненное движение в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в направлении области. Водителей призвали быть осторожнее на дорогах и планировать свой маршрут заранее.

В Гидрометцентре России сообщили ТАСС, что снег в Москве и Московской области будет идти весь день. По прогнозам, прирост снежного покрова за день может составить 4 см. При этом снег в ближайшее время таять не будет из-за небольшого мороза — от -6 до -4 градусов Цельсия. Из-за возможной гололедицы в столичном регионе до 21:00 мск 31 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности.