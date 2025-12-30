Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подвел итоги политики российских властей за 2025 год и пришел к выводу, что были достигнуты положительные результаты. Он отметил, что «наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага», а также что российская экономика, «вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Теперь все понимают неизбежность нашей победы, — заявил господин Медведев в Telegram. — Это важнейший результат года».

Он отметил, что не хочет делать прогнозов на 2026 год, но имеет одно пожелание: «Чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере». О ком речь, господин Медведев не уточнил, но добавил, что это «некий тряпичный уродец», который «пожелал смерти одному человеку» и «дал указания о массированных атаках». Дмитрий Медведев добавил, что не хочет «писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку».