Концерн «Калашников» поставил «КУБ-2» по госконтракту

Концерн «Калашников» выполнил контракт 2025 года, поставив государственному заказчику управляемые барражирующие боеприпасы «КУБ-2», сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«КУБ-2» выпускаются в двух вариантах: малый класс предназначен для поражения живой силы и небронированной техники, а средний класс — для атак на вражеский личный состав, стартовые позиции БЛА и легкобронированную технику.

Боеприпасы оснащены оптико-электронными системами, что позволяет наводить удары как в ручном, так и автоматическом режимах. Высокая вероятность попадания «КУБ-2» была подтверждена в ходе апробации в зоне специальной военной операции.

Анастасия Лопатина