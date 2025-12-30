Axios: Трамп попросил Нетаньяху изменить политику Израиля на Западном берегу

Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить политику на Западном берегу реки Иордан. Политики обсуждали этот вопрос на встрече в Белом доме 29 декабря, сообщил Axios со ссылкой на источники.

В Белом доме считают, что эскалация на Западном берегу подорвет все усилия по мирному соглашению в секторе Газа и затормозит расширение действия соглашений Авраама. Об этом изданию рассказал один из американских чиновников. Господин Трамп и его команда попросили господина Нетаньяху избегать провокационных шагов и «успокоить обстановку».

«Мы долгое время обсуждали, очень долго обсуждали ситуацию на Западном берегу. Я бы не сказал, что мы на 100% согласны по этому вопросу, но мы придем к соглашению», — заявил Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьером после их встречи.

По информации Axios, израильский премьер, как минимум, частично согласился с просьбой собеседника. Сообщается, что он решительно высказался против насилия со стороны израильских поселенцев и пообещал принять более активные меры.

Тема политики на Западном берегу поднималась также на подготовительной встрече господина Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем господина Трампа Джаредом Кушнером. Собеседники издания отметили, что политики считают этот вопрос важным для восстановления отношений Израиля с европейскими странами.

Согласно израильскому закону, территория Западного берега Иордана, за исключением Восточного Иерусалима, находится под «временной военной оккупацией». Израиль никогда не объявлял о буквальной аннексии анклава. Однако страна продолжала заселять регион своим населением после победы в Шестидневной войне в 1967 году. В сентябре несколько СМИ, в том числе и The Times of Israel, писали, что власти Израиля рассматривают вариант аннексии оккупированного Западного берега в ответ на возможную волну признаний Палестины другими государствами.