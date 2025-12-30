Красноярск отказался от проведения Международного фестиваля молодежи в 2026 году

Право на проведение Международного фестиваля молодежи в 2026 году, который ранее предполагалось провести в Красноярске, передано Екатеринбургу. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте правовых актов.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ оказать содействие в подготовке и проведении фестиваля»,— говорится в документе.

В апреле 2025 года, выступая в Совете федерации, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сказал о том, что фестиваль 2026 года пройдет в Красноярске с участием 10 тыс. российских и зарубежных гостей.

«Президент России поручил именно нашему краю, расположенному в самом сердце страны, провести Всемирный фестиваль молодежи. Нам предстоит провести очень важное и масштабное мероприятие — подчеркиваю, по числу участников предстоящий форум будет крупнее зимней Универсиады, прошедшей в Красноярске шесть лет назад»,— заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков 1 августа на совещании, посвященном подготовке форума.

Но на прошлой неделе господин Котюков в интервью «Вести-Красноярск» рассказал о том, что попросил администрацию российского президента перенести Международный фестиваль молодежи в Красноярске на более поздний срок. Губернатор объяснил это тем, что город перестраивает транспортную инфраструктуру к своему 400-летию, которое будет отмечаться в 2028 году.

Валерий Лавский