Президент ФК «Динамо-Махачкала» Гаджи Гаджиев награжден Орденом Дружбы
Владимир Путин наградил Орденом Дружбы президента футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиева. Соответствующий указ 29 декабря размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Фото: Александр Эшнер, Коммерсантъ
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом дружбы Гаджиева Гаджи Муслимовича — президента автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб Динамо», Республика Дагестан»,— говорится в документе.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», на пост главного тренера ФК «Динамо-Махачкала» официально назначен Вадим Евсеев. До назначения в «Динамо» Евсеев работал с новороссийским «Черноморцем» в Первой лиге.