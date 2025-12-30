Президент ФК «Динамо-Махачкала» Гаджи Гаджиев награжден Орденом Дружбы

Владимир Путин наградил Орденом Дружбы президента футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиева. Соответствующий указ 29 декабря размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Фото: Александр Эшнер, Коммерсантъ

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом дружбы Гаджиева Гаджи Муслимовича — президента автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб Динамо», Республика Дагестан»,— говорится в документе.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», на пост главного тренера ФК «Динамо-Махачкала» официально назначен Вадим Евсеев. До назначения в «Динамо» Евсеев работал с новороссийским «Черноморцем» в Первой лиге.

Наталья Белоштейн