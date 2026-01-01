Отметить нельзя пропустить

В мировом списке памятных дат каждый месяц есть те, которые инициированы или утверждены признанными на международном уровне структурами. И эти дни если не обязательны, то желательны к отмечанию. Однако их чаще игнорируют. Рассказываем, какие подобные праздники без массовых гуляний есть в январе.

1 января Всемирный день мира, или День всемирных молитв о мире Праздник учредил папа римский Павел VI в 1967 году. Вдохновила его на этот шаг энциклика предшественника — папы Иоанна XXIII — «Мир на земле» («Pacem in Terris»). В документе, который обращен ко «всем людям доброй воли», а не только к католикам, папа Иоанн XXIII реагировал на политические кризисы периода холодной войны и писал, что «мир на земле, которого всегда горячо желали все люди, не может быть установлен, если не будет свято соблюдаться порядок, установленный Богом». Понтифик подчеркнул, что конфликты «не следует разрешать с помощью оружия, но путем переговоров», а права человека необходимо уважать, поскольку это соответствует христианскому пониманию человека. Многие тогда назвали эту энциклику голосом мировой совести. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск в 2014 году

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Впервые Всемирный день мира отметили 1 января 1968 года, приурочив его к празднику Торжества Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно в этот день. Мероприятия Всемирного дня мира проходят под девизом: «Прости, и ты обретешь мир». В этот день к верующим и ко всем людям доброй воли обращается действующий глава Римско-католической церкви, напоминая о важности укрепления мира на основе принципов человеческого достоинства, справедливости, свободы, любви, просвещения и диалога. По всему миру проходят благотворительные сборы средств для помощи жертвам конфликтов, выступают представители общественных фондов, политические и общественные деятели, СМИ публикуют материалы о войнах и о людях, которые внесли наиболее значительный вклад в дело мира. По решению Ватикана темой Всемирного дня мира 1 января 2026 года будет такая: «Мир вам всем: к миру безоружному и разоружающему». Католическая церковь, говорится в заявлении Ватикана в преддверии праздника, призовет «человечество отказаться от логики насилия и войны, принять настоящий мир, основанный на любви и справедливости… Мир безоружный — то есть не основанный на страхе, угрозах или оружии; и мир разоружающий, способный разрешать конфликты, открывать сердца и порождать доверие, сострадание и надежду».

4 января Всемирный день азбуки Брайля Праздник, посвященный гениальному изобретению француза Луи Брайля, учредила в 2018 году Генеральная ассамблея ООН. Дата празднования была выбрана не случайно — 4 января отмечается день рождения Луи Брайля, великого слепого, на музее памяти которого висит табличка с надписью: «Он открыл двери к знаниям для тех, кто не видит». Впервые Всемирный день азбуки Брайля отметили в 2019 году. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Луи Брайль родился в 1809-м в городишке Кувре и был зрячим ребенком. Зрения он лишился в результате несчастного случая в возрасте трех лет. Но, благодаря природной живости и любознательности, а также поддержке семьи, Луи смог получить хорошее образование, которое в ту пору для слепых обычно оказывалось недоступно. Во время учебы еще в совсем юном возрасте — ему было 15 — Брайль придумал шрифт для слепых, который позже назовут его именем, а в последующие годы написал несколько книг и изобрел множество приспособлений, облегчивших жизнь слепым. Учреждая Всемирный день азбуки Брайля, ООН отметила огромное значение этого изобретения для миллионов незрячих людей во всем мире. Изобретение, которое облегчает лишенным зрения людям процесс обучения и получения образования, дает свободу самовыражения, общения и возможность полноценной интеграции в жизнь общества, обеспечивает доступ к информации и культуре, снимая те высокие барьеры, которые казались непреодолимыми во времена Луи Брайля.

11 января Международный день «спасибо» Праздник, о точном времени появления которого никто не помнит, поэтому нередко звучит предположение, что он в той или иной форме был везде и всегда. Просто в какой-то момент решили, что нужно его сделать официальным и назначить единую дату для всего мира. ООН и ЮНЕСКО выбрали для этого 11 января. С учетом специфики праздника выбор месяца представляется вполне очевидным: когда, как не в начале года, нужно вспомнить о важности благодарности в нашей жизни. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Исследователи истории Международного дня «спасибо» отмечают, что у традиции благодарить этим словом других людей было несколько периодов расцвета. Один из них — в XV веке — связан с появлением открыток и традиций их дарения; другой — в XVI–XVII веках — с расширением использования самого слова «спасибо» в период коммерческой революции; третий — с появлением в середине XIX века особого вида открыток с благодарностью; наконец, еще один — с появлением электронных открыток в 1994 году. В ЮНЕСКО указывают на «преобразующую силу благодарности в укреплении взаимоотношений и благополучия». Самый простой способ празднования — как можно чаще в этот день благодарить людей, и, как доказывают разные исследования, хорошо от этого будет не только тому, кого благодарят, но и благодарящему, поскольку благодарность «снижает стресс, укрепляет психическое здоровье и душевные силы».

18 января Всемирный день снега Праздник, хотя и носит название Дня снега, посвящен в первую очередь зимним видам спорта и активностям, которые, разумеется, немыслимы без снега и льда. Появился праздник по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая стремится с его помощью популяризовать спорт, повысить интерес к здоровому образу жизни, увлечь взрослых и детей не только катанием на лыжах, коньках, сноубордах, санях, но и зимними забавами вроде строительства снежных крепостей и замков, лепки снеговиков, изготовления изображений снежных ангелов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Всемирный день снега отмечается ежегодно в третье воскресенье января, то есть в 2026-м он приходится на 18 января. В FIS подчеркивают, что смысл праздника не в состязаниях, достижениях и рекордах, а в радости и веселье. По всему миру в этот день организуется множество мероприятий: где-то бесплатно учат кататься на лыжах или сноубордах, где-то помогают встать на коньки и выполнить первые фигуры на льду, где-то устраивают снежные битвы или строят снеговиков, где-то летают на санках с горок, где-то — гуляют по заснеженным паркам и лесам.

21 января День объятий В 1986 году пастор из Мичигана Кевин Заборни обратил внимание на то, что, когда заканчиваются рождественские и новогодние праздники с их весельем, шумом и подарками, многие начинают грустить. Возвращаются трудовые будни или учеба, и тут уже не до теплых встреч с друзьями и родными, не до веселья. Чтобы хоть немного поддержать людей и подарить им тепло, пастор и придумал День объятий, который сначала был национальным праздником в США, а потом распространился по всему миру. Дата 21 января выбрана потому, что этот день находится ровно посередине между двумя праздниками — Рождеством и Днем святого Валентина. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Праздновать очень легко: надо просто обнимать всех, кому это необходимо и приятно,— близких и друзей, коллег и соседей, знакомых и незнакомых (если те не против). И точно так же, как слово «спасибо», объятия помогают снять стресс и укрепляют душевные силы. Более того, они укрепляют иммунитет и улучшают настроение, что тоже доказано наукой. В последние десятилетия с развитием соцсетей в День объятий по всему миру проходят веселые флешмобы с обниманиями. А пастор Кевин Заборни, которого нередко называют послом объятий, и сейчас жив и здоров и регулярно выступает с мотивирующими речами о «ценности и важности любви и доброты, и распространении их через силу объятий».

26 января Международный день таможенника Профессиональный праздник, который одновременно является днем рождения Всемирной таможенной организации (ВТамО). Именно 26 января 1953 года состоялось первое заседание ВТамО, которая тогда называлась Советом по таможенному сотрудничеству, а в числе ее членов-основателей было всего 17 стран. Организация создавалась в период после Второй мировой войны, когда государства очень хотели восстановить связи, обеспечить безопасность на границах, наладить торговлю и сотрудничество. Работа единого таможенного органа должна была способствовать этому. Сейчас членами ВТамО являются уже 187 государств, Российская Федерация присоединилась к организации в 1991 году. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Всемирный день таможенника был учрежден и празднуется ежегодно с 1983 года. Обычно в этот день таможенные структуры в разных странах проводят торжественные мероприятия с награждением лучших работников. Главной темой праздника в 2026 году ВТамО выбрала следующую: «Таможня защищает общество, относясь к своему делу бдительно и преданно».

28 января Международный день защиты персональных данных 28 января 1981 года в Страсбурге была подписана конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Документ с длинным названием стал первым юридическим обязательным инструментом в сфере защиты персональных данных. Его ратифицировали все члены Совета Европы, а также ряд не входящих в него государств, включая, например, Аргентину, Мексику и Уругвай. Позже конвенцию несколько раз обновляли и дополняли с учетом развития технологий. И особенно — с появлением искусственного интеллекта. Однако 28 января так и осталось «днем рождения» защиты персональных данных. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2006 году Совет Европы решил его официально утвердить в качестве праздника: впервые Международный день защиты персональных данных отметили в 2007-м. По замыслу Совета Европы, этот день будет напоминать гражданам о важности защиты данных, способствовать тому, чтобы люди внимательнее относились к этому вопросу и старались разбираться даже в технических деталях, ведь до сих пор многие очень смутно понимают значение, например, файлов cookie и настроек конфиденциальности в соцсетях и в приложениях.

Текст: Алена Миклашевская