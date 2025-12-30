Нетаньяху объявил о решении вручить Трампу Премию Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что президент США Дональд Трамп получит Премию Израиля в 2026 году «в знак признательности за поддержку страны». По словам господина Нетаньяху, этот шаг отражает «всепоглощающие настроения» в Израиле.

«Президент Трамп нарушил так много условностей, к удивлению людей, а потом они поняли: "О, ну что ж, может быть, в конце концов, он был прав"»,— сказал он на пресс-конференции по итогам встречи руководителей государств во Флориде (цитата по AFP).

До сих пор наградой удостаивали только израильтян, отмечает ТАСС. Люди, которые не имеют израильского паспорта, могут получить награду только в категории «за особый вклад в развитие еврейского народа», сообщает AFP.

В октябре господин Нетаньяху назвал господина Трампа «лучшим другом Израиля за всю его историю». Это произошло после освобождения боевиками «Хамаса» последних 20 выживших заложников, захваченных во время теракта 7 октября 2023 года, в рамках мирного соглашения с Газой, которое было заключено при посредничестве США.