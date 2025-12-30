ЖЖ ограничил возможность создавать публичные посты

Платформа «Живой журнал» (ЖЖ) изменила правила публикации постов. Теперь пользователи могут создавать новые публичные посты, комментировать и загружать медиаконтент только если соответствуют хотя бы одному из условий:

у юзера подключен пакет «Профессиональный» (платная подписка, которая стоит 199 руб. в месяц или 1999 руб. в год);

к его аккаунту привязана авторизация «Сбер ID»;

он набрал не менее 500 очков «социального капитала»;

его блог зарегистрирован в реестре блогеров Роскомнадзора или имеет статус верифицированного.

Администрация площадки заявила, что это нужно для того, чтобы «повысить качество контента и дискуссий». Новые правила помогут снизить уровень спама и троллинга, поощрить «вдумчивый контент», а также поддержать платформу, заверили в ЖЖ. Весь ранее созданный контент останется на платформе без изменений, пообещало руководство блог-платформы.

«Живой журнал» был создан в США в 1999 году. Платформа была популярна у россиян, свои блоги на площадке вели многие известные политики, культурные деятели и публицисты. Сейчас ЖЖ входит в состав российского медиахолдинга Rambler&Co, который полностью принадлежит «Сберу».