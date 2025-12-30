Сыну главы Чечни, 18-летнему Адаму Кадырову, вручили медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики», сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Награду присудили за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины.

«От всей души поздравляю моего дорогого племянника, внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, помощника Главы ЧР, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Кадырова с вручением медали»,— написал господин Делимханов в своем Telegram-канале.

С октября 2023 года — после избиения в следственном изоляторе осужденного за оскорбление чувств верующих и госизмену Никиты Журавеля — Адам Кадыров получил около десятка наград, включая несколько государственных. Среди них — звание Героя Чечни, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык» (второй по значимости орден Татарстана).