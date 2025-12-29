Медведев: Зеленскому придется прятаться до конца жизни

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирное урегулирование конфликта с Россией, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что господин Зеленский хочет войны.

«Ну, теперь, по крайней мере, ему придется прятаться до конца своей никчемной жизни»,— написал господин Медведев в социальной сети X.

Дмитрий Медведев не уточнил, какие действия президента Украины он назвал попыткой срыва мирных переговоров, однако сегодня, незадолго до его сообщения, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Министр подчеркнул, что это случилось во время интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Господин Лавров заявил, что Россия ответит на произошедшее.