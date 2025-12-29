Казначейство России объявило о запуске платежей в бюджет в цифровых рублях

Казначейство России объявило о запуске с 1 января 2026 года возможности приема платежей в бюджет в цифровых рублях. Техническую возможность для этого ведомство обеспечило совместно с Банком России.

«Плательщики, имеющие цифровые "кошельки" на платформе цифрового рубля, начиная с 1 января 2026 года могут оплатить платежи в бюджет в цифровых рублях, используя уникальный идентификатор начислений»,— указано в Telegram-канале казначейства.

Кроме того, система предусматривает, что прием переводов в цифровых рублях возможен в адрес федеральных бюджетных и автономных учреждений.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. 11 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапной интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. С октября эту технологию применяли в пилотном режиме. С начала 2026 года будет предусмотрена возможность использования цифрового рубля для всех федеральных расходов, а с 2027-го — также для региональных и муниципальных.