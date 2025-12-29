Трамп назвал разговор с Путиным хорошим и продуктивным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его последний разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел крайне продуктивно. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляция идет на YouTube-канале Белого дома.

«У меня был очень хороший разговор сегодня утром… Мы поговорили в восемь часов утра по нашему времени, и это был очень продуктивный разговор»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Он отметил, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта остается еще несколько очень сложных вопросов. При этом американский президент выразил надежду, что в конечном счете удастся добиться мира.

Сегодня помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин в телефонном разговоре сообщил Дональду Трампу о налете украинских беспилотников на его госрезиденцию в Новгородской области. Президент России заявил, что эти действия Украины не останутся без ответа. При этом американский президент был шокирован атакой госрезиденции, сообщил господин Ушаков.