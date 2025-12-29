Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института еще на пять лет

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Михаил Ковальчук был переназначен президентом Курчатовского института еще на пять лет. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу 31 декабря 2025 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Ковальчук

Михаил Ковальчук — советский и российский физик. Он занимает пост президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» с декабря 2015 года. С 2005-го по 2015-й господин Ковальчук был директором организации.

Курчатовский институт был основан в 1943 году. Среди основных направлений деятельности организации — безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий.