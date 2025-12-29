Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в сентябре 2026 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Агентство «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) сообщало, что в фестивале могут принять участие 10 тыс. человек. Из них 5 тыс. человек прибудут из 190 стран мира, еще 5 тыс. человек будут российскими участниками. Обеспечивать мероприятие будут 2 тыс. волонтеров и 2 тыс. представителей организационного комитета — организаторы мероприятий, артисты, техперсонал и силовики, писало агентство.