В Суринаме покончил с собой обвиняемый в убийстве девяти человек

Обвиняемый в убийстве девяти человек, в том числе четверых своих детей, был найден мертвым в тюремной камере в Суринаме. Он покончил жизнь самоубийством, сообщила пресс-служба полиции южноамериканской страны.

Убийства произошли ночью 28 декабря. AFP пишет, что 43-летний мужчина поссорился по телефону с женой, с которой больше не проживал. После этого он нанес 44 удара ножом своей 11-летней дочери на кухне их дома. Погибшие дети были в возрасте от пяти до 15 лет.

Среди жертв также были жители соседних домов, которые пришли на помощь. Во время ареста мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. Сначала обвиняемого доставили в больницу, затем заключили под стражу. По предварительным данным, он страдал психическими расстройствами.