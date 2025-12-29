При ударах ВСУ по Белгородской области ранены пятеро мирных жителей
Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
ВСУ ударили по Белгородскому, Грайворонскому, Шебекинскому и Борисовскому округам, сообщил губернатор. Две женщины получили баротравмы при ударе беспилотника по автомобилю в Белгородском округе. У одной из пострадавших диагностированы осколочные ранения плеча. Еще две женщины были ранены при ударе БПЛА по легковому автомобилю в Грайворонском округе в селе Замостье. У одной пострадавшей баротравма, у второй — множественные ссадины рук и ног.
Кроме того, сегодня в Грайворонскую центральную районную больницу обратился мужчина, пострадавший 28 декабря при ударе дрона по автомобилю. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга. Пострадавший продолжает лечение амбулаторно.
В период с 7:00 мск 28 декабря по 7:00 мск на территории Белгородской области были ликвидированы восемь беспилотников, сообщил господин Гладков.