За девять месяцев 2025 года орловцы заключили страховые договоры на 3,6 млрд

За первые три квартала 2025 года жители Орловской области заключили 346 тыс. страховых договоров на 3,6 млрд руб., сообщили в региональном отделении Центрального банка РФ (ЦБ). Согласно официальной статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 5% больше по количеству и почти на 20% — по сумме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По данным ЦБ, на страхование жизни пришлось 1,7 млрд руб. — на 60% больше, чем в январе-сентябре 2024-го. Количество договоров выросло на 10% и составило около 6,8 тыс. Такая непропорциональная динамика объясняется тем, что в 2025 году популярны программы индивидуального страхования жизни (ИСЖ) на срок более 10 лет и программы негосударственного страхования жизни (НСЖ) до трех лет.

Количество договоров страхования от несчастных случаев и болезней сократилось на 0,4% и составило около 34 тыс. Объем взносов вырос на 1%, однако абсолютные показатели ЦБ не раскрывает.

Количество договоров автокаско в регионе сократилось на 16% — до 19,4 тыс. Сумма страховых премий уменьшилась на 9% — до 373 млн руб.

Количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 4% — до 180 тыс., при этом объем взносов сократился на 6% и составил около 895 млн руб.

Также, по данным реготделения ЦБ, за первые три квартала 2025 года орловцы получили от страховых компаний более 2,2 млрд руб. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что страховые взносы жителей Курской области за 11 месяцев 2025 года достигли 54,6 млрд руб.

Егор Одегов