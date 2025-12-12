Страховые взносы курян с начала года достигли 54,6 млрд рублей

По итогам 11 месяцев 2025 года поступления страховых взносов во внебюджетные фонды от налогоплательщиков Курской области достигли 54,6 млрд руб. Этот показатель на 1,8 млрд руб., или на 3,4%, превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Наибольший прирост в абсолютном выражении показали взносы на обязательное пенсионное страхование, поступления по которым достигли 40,1 млрд руб., увеличившись на 1,3 млрд руб., или на 3,4%. На обязательное медицинское страхование перечислено 9,9 млрд руб., что на 365 млн руб., или на 3,8%, больше показателя прошлого года. Взносы на социальное страхование (на случай временной нетрудоспособности и материнства) увеличились на 125 млн руб., или 2,8%, составив 4,6 млрд руб.

Отмечается, что рост страховых взносов свидетельствует об укреплении региональной экономики, включая рост занятости и уровня доходов населения.

Кабира Гасанова