В 2026 году в Орловской области направят 385 млн на модернизацию ЖКХ

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году в Орловской области направят 385 млн руб. на ремонт более 58 км коммунальных сетей. Также планируется модернизация 36 объектов водо- и теплоснабжения в 12 муниципалитетах региона. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

По ее данным, в 2025 году на обновление коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта направили 429,5 млн руб. Это позволило модернизировать 34 объекта водо- и теплоснабжения в девяти муниципалитетах и отремонтировать более 87 км коммунальных и 53 км инженерных сетей.

В целом, за 2020-2024 годы в рамках программных мероприятий на обновление объектов коммунальной инфраструктуры региона направили более 1,5 млрд руб. Эти средства вложили в строительство и ремонт трех котельных, а также модернизацию более 50 км коммунальных сетей.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Белгородской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят более 2,6 млрд руб.

Егор Одегов