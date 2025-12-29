Путин подписал указ о проведении ежегодной Недели космоса

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в России Недели космоса. Она будет проходить ежегодно с 6 по 12 апреля. Цель — популяризация достижений отечественной космонавтики и повышение престижа космических профессий, следует из документа.

Глава государства поручил правительству образовать оргкомитет, который будет заниматься программой мероприятий во время Недели космоса. Возглавит оргкомитет первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«Роскосмос» предложил проводить мероприятие по аналогии со Всемирной неделей космоса (World Space Week), официально учрежденной ООН в 1999 году и проходящей в октябре. По задумке госкорпорации, во время Недели космоса будут проходить выставки, научно-практические конференции, тематические уроки и встречи.