«Роскосмос» предложил ежегодно проводить в России «Неделю космоса»

«Роскосмос» предложил учредить с 2026 года проведение в России «Недели космоса» 6-12 апреля. Соответствующий проект указа президента госкорпорация опубликовала на портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке указывается, что проведение такой недели в 2026 году обусловлено 65-й годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. В рамках мероприятия госкорпорация предлагает проводить выставки, научно-практические конференции, тематические уроки и встречи, а также реализовывать профориентационные программы и культурно-просветительские инициативы.

Проводить мероприятие ежегодно «Роскосмос» предлагает по аналогии со Всемирной неделей космоса (World Space Week), официально учрежденной ООН в 1999 году и проводимой в октябре. Это, как указывают авторы, позволит «системно и последовательно» популяризировать достижения российской космонавтики, повысить престиж профессий в космической отрасли и стимулировать интерес молодых людей к инженерным и научным специальностям.

Полина Мотызлевская