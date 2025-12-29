«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Продолжая подводить итоги 2025 года, стоит обратить внимание важную тему, которая была в центре внимания инвесторов — индекс доллара. Что происходило с его динамикой? Каким будет курс американской валюты в 2026-м? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: В этом году индекс доллара упал на 10%. Большинство экспертов и аналитиков прогнозируют дальнейшее снижение американской валюты. Они считают, что при Дональде Трампе американский Центробанк будет проводить сверхмягкую монетарную политику. Но здесь нужно отметить два важных момента. Дело в том, что доллар по индексу определяется, прежде всего динамикой с единой европейской валютой. Пара евро/доллар — определяющая величина. Дальше идут британский фунт, японская иена, швейцарский франк — тоже индексная валюта. Соответственно, именно в этой композиции и будет определяться судьба американского доллара в следующем году. И снижение в 2026-м выглядит не так однозначно, как в 2025-м. Индекс доллара сейчас находится на уровне 98 пунктов, и, вполне вероятно, он далеко не уйдет от уровня 100 пунктов и будет торговаться вокруг этого значения. А если европейский ЦБ и Банк Англии начнут смягчать свою монетарную политику, то здесь для индекса доллара есть вполне высокая вероятность возврата к уровню 102-105 пунктов.

