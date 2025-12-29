В обновленный рейтинг богачей Forbes попали сразу три миллиардера 22 лет. Это американские предприниматели Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха — основатели стартапа Mercor по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта. Состояние бизнесменов оценивается в $2,2 млрд. В 2008-м самым молодым миллиардером стал Марк Цукерберг, тогда ему было 23 года.

При поддержке «Роснефти» в Индии открывается выставка народного художника России Никаса Сафронова. Экспозиция под названием Dream Vision доступна всем желающим в Национальной галерее современного искусства в Мумбаи с 30 декабря до 15 января. На выставке представлены 45 работ мастера. Она стала продолжением масштабного проекта культурной дипломатии, представленного в декабре в Национальной академии искусств в Нью-Дели. Эта выставка признана самой посещаемой и резонансной в Индии за последние 60 лет.

Инвестиции РЖД в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в следующем году составят 120 млрд руб. В целом же утвержденная инвестиционная программа компании в следующем году сократится на 20%, до 714 млрд руб. Ввод ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом в эксплуатацию намечен на 2028 год.