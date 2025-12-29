Путин подписал указ о призыве на военную службу 261 тыс. человек в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Планируется призвать 261 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, следует из документа.

С 1 января в России будет действовать новый порядок призыва на военную службу. Медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проходить в течение всего года.

При этом отправлять к местам прохождения военной службы, как и прежде, будут дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

