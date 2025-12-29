Путин наградил Галицкого и Гаджиева орденами Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил президентов футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева орденами Дружбы. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В документе указано, что Сергей Галицкий и Гаджи Гаджиев награждены орденом Дружбы «за заслуги в развитии культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Сергей Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в феврале 2008 года. В 2011-м клуб дебютировал в российской премьер-лиге. Гаджи Гаджиев возглавил махачкалинское «Динамо» в 2021 году, после возрождения футбольного клуба.