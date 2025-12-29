Самокаты подвозят к локализации

В Минпромторге предлагают локализовать производство средств индивидуальной мобильности. Для самокатов, электровелосипедов, сигвеев, моноколес и гироскутеров могут ввести балльную оценку уровня сборки по аналогии, той, что действует для автомобилей. Требования для СИМ могут вступить в силу 1 января 2027 года. А к 2028 году уровень их локализации должен вырасти с 900 баллов до 2100 баллов, это следует из постановления Минпромторга.

Объемов российского производства не хватит, чтобы покрыть потребность сервисов в самокатах, говорит главный редактор «PROШеринг» Денис Кунгуров: «Крупные федеральные операторы кикшеринга не первый год занимаются вопросами локализации. Еще в 2024 году "МТС Юрент" контрактовался с белорусской компанией по производству электросамокатов, затем они приобрели у них основную долю, практически выкупили. "Яндекс" также занимается производством самокатов, в том числе велосипедов для курьеров.

В этом направлении ведутся наработки у Whoosh, но тем не менее те объемы и, главное, себестоимость пока не позволяют конкурировать с китайскими производителями. Мелкие игроки также работают над созданием российских электросамокатов, поскольку это позволяет им вносить оперативно какие-то изменения в IoT-модуль, изменения в конструкции, делать их более выносливыми с учетом климата, что снижает амортизационные затраты. Но переходить резко на локализацию государство и Минпромторг не будут, как и с каршерингами, поскольку существуют риски и роста цен, и снижения доходности операторов».

Обяжут ли кикшеринги закупать высоко локализованную технику, в проекте Минпромторга не уточняется. Сервисы будут готовы перейти на отечественного производителя, если он будет конкурировать по мощности, цене и объемам поставок, считает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман: «Есть ряд российских компаний, которые производят СИМ. Например, у "Яндекса" есть своя модель электросамоката, когда "МТС Юрент" вошел в технологическое сотрудничество с компанией Eleven, создал модель условно российского производства и разработки. Но в основном понятно, что это все равно Китай, компания Ninebot Segway, которые практически со старта кикшеринга на территории России сотрудничают с "большой тройкой", совершенствуют, как-то кастомизируют модели под запросы кикшеринга.

Однако есть довольно простые узлы и запчасти, потребность в которых до сих пор не может быть покрыта на территории России. Даже шины до сих пор покупаются в Китае. Компаний, которые бы удовлетворяли запрос по объему, стоимости и техническим характеристикам, нет. Это точно не ответственность операторов, должен быть какой-то производитель, для которого это бизнес. Все-таки задача кикшеринговых компаний — это предоставление электросамокатов в прокат. Понятно, что есть довольно большой рынок частных самокатов, которые тоже в основном поставляют из Китая. Если кто-то начнет этим заниматься, то вполне возможно, что и рынок частных самокатов может переориентироваться на российского производителя».

Бальная система локализации используется для проведения транспортных госзакупок. Кроме того с 1 марта 2026 года таксопаркам можно будет приобретать для работы только высоко локализованные автомобили из перечня Минпромторга. Самозанятым водителям переходный период продлили до 2033 года. Для этого вводится региональная квота, она составит 25% от общего количества легковых такси.

