Структура китайского холдинга судится в Воронеже с Токаревской птицефабрикой

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск ООО «Кофко интернэшнл ру» на 27,7 млн руб. к ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова). Информация появилась в картотеке арбитража. Судебное заседание назначено на 10 февраля. Учредителем фирмы-истца выступает «Кофко интернешнл Сингапур пте. лтд» — структура крупного китайского холдинга «Кофко» (Cofco).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Кофко интернэшнл ру» было зарегистрировано в Воронеже в декабре 2009 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал составляет 1,93 млрд руб. Генеральным директором с 2016 года является Денис Каширин. Прошлый год организация завершила с выручкой 1,7 млрд руб. и чистым убытком 43 млн руб. ОАО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировали в 2013 году в Токаревском районе Тамбовской области. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал предприятия составляет 1,8 млрд руб., директором является Сергей Бугунов. По данным бухгалтерской отчетности, в 2024 году выручка птицефабрики достигла 44 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб. Компания входит в состав группы агропредприятий «Ресурс», одного из крупнейших производителей мяса птицы в России. Сейчас в арбитраже рассматривается 46 арбитражных дел, в которых «Токаревская птицефабрика» выступает ответчиком, на общую сумму 340 млн руб.

В декабре 2025 года в арбитражные суды поступило уже 17 гражданских исков к «Токаревской птицефабрике». Однако в суд обращаются не только к тамбовским юрлицам группы ГАП «Ресурс». В частности, в начале декабря в белгородский арбитраж поступил иск от местного ООО «Спецтехсервис» к ООО «Белгородский бройлер» (входит в ГАП). «Спецтехсервис» оценил сумму претензий в 44,9 млн руб. Заявление приняли к производству, судебное заседание назначили на 26 января.

Денис Данилов