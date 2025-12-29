Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове завершили ремонт ЗАГСа в историческом особняке XIX века

В Ростове-на-Дону завершили капитальный ремонт здания отдела ЗАГСа Пролетарского района, которое располагается в памятнике архитектуры XIX века. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Валентина Любашенко

По информации господина Скрябина, в историческом особняке — доме юриста Н. Степаносьяна — выполнили ремонтно-реставрационные работы фасада, кровли и крылец. Здание является памятником градостроительства регионального значения.

«Отреставрированный объект возвели в конце XIX столетия в стиле эклектики. Особняк представляет важную часть исторической застройки города»,— пояснил глава Ростова.

Валентина Любашенко

