В Ростове завершили ремонт ЗАГСа в историческом особняке XIX века
В Ростове-на-Дону завершили капитальный ремонт здания отдела ЗАГСа Пролетарского района, которое располагается в памятнике архитектуры XIX века. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Фото: Валентина Любашенко
По информации господина Скрябина, в историческом особняке — доме юриста Н. Степаносьяна — выполнили ремонтно-реставрационные работы фасада, кровли и крылец. Здание является памятником градостроительства регионального значения.
«Отреставрированный объект возвели в конце XIX столетия в стиле эклектики. Особняк представляет важную часть исторической застройки города»,— пояснил глава Ростова.