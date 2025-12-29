МЧС закрыло движение грузовиков по Военно-грузинской дороге в Северной Осетии

МЧС Северной Осетии с 15:00 29 декабря запретило движение большегрузного транспорта по Военно-грузинской дороге между Владикавказом и пунктом пропуска Ларс из-за невозможности безопасного проезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев Фото: Андрей Пугачев

Ограничение действует в обоих направлениях до особого распоряжения. Решение о закрытии участка для тяжелых машин принято с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

Проезд других категорий транспортных средств пока остается открытым. Автомобилистам рекомендуется следить за обновлениями от МЧС региона.

Валентина Любашенко