Пост вице-мэра Липецка по соцполитике освободила Анна Шамаева

Анна Шамаева покинула пост вице-мэра Липецка по социальной политике. Она занимала должность с декабря 2021 года. Об этом сообщил мэр города Роман Ченцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Шамаева

Фото: из Telegram-канала Романа Ченцова Анна Шамаева

Фото: из Telegram-канала Романа Ченцова

На пост заместителя мэра Липецка по социальной политике назначили Светлану Бедрову. В июле этого года она стала директором новой школы в микрорайоне «Елецкий». До этого госпожа Бедрова с октября 2019 года возглавляла департамент образования Липецка.

Анна Шамаева родилась 7 апреля 1959 года в деревне Ивановка Липецкого района. В 1983 году окончила ЛГПИ по специальности «Математика и физика». Ее профессиональная карьера началась в 1983 году с должности учителя математики в средней школе № 55 в Липецке. С 1988-го госпожа Шамаева была директором и учителем в начальной школе в Дакаре. С 2002 по 2011 годы она работала в системе образования Липецка, последовательно занимая должности начальника управления образования и председателя департамента образования городской администрации (в 2005–2011 годах).

Кабира Гасанова