Путину доложили о наступлении российских войск в сторону Славянска

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО. Один из участников мероприятия — глава Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов — доложил главе государства о продвижении широким фронтом в направлении города Славянск в ДНР.

«Войска "Южной" группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска,— рассказал президенту господин Герасимов.— Продолжается освобождение Константиново».

Глава Генштаба добавил, что группировка войск «Центр» после взятия Красноармейска и Димитрова развивает наступление севернее этой агломерации. Владимир Путин заявил, что установление контроля над этими населенными пунктами позволяет российской армии двигаться к госгранице ДНР.