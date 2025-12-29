В Махачкале досрочно завершили ремонт поврежденного газопровода
В Ленинском районе Махачкалы завершили аварийный ремонт подземного газопровода высокого давления и начали поэтапное восстановление подачи газа потребителям. Об этом сообщило Министерство энергетики и тарифов Дагестана.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По информации ведомства, восстановительные работы на поврежденной магистрали закончились раньше намеченного времени. 29 декабря в 09:35 власти приостановили газоснабжение с ГРС «Агачаул» для проведения срочных работ на подземном трубопроводе высокого давления.
В настоящее время идет постепенное возобновление подачи газа потребителям.