В Махачкале досрочно завершили ремонт поврежденного газопровода

В Ленинском районе Махачкалы завершили аварийный ремонт подземного газопровода высокого давления и начали поэтапное восстановление подачи газа потребителям. Об этом сообщило Министерство энергетики и тарифов Дагестана.

По информации ведомства, восстановительные работы на поврежденной магистрали закончились раньше намеченного времени. 29 декабря в 09:35 власти приостановили газоснабжение с ГРС «Агачаул» для проведения срочных работ на подземном трубопроводе высокого давления.

В настоящее время идет постепенное возобновление подачи газа потребителям.

Валентина Любашенко